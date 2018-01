Chuva volta a interromper jogo de Saretta Por volta das 18h30 de Londres, a chuva interrompeu pela segunda vez o jogo de Flávio Saretta diante do espanhol Feliciano Lopez, por uma vaga nas oitavas de final do Torneio de Wimbledon. Saretta perdeu o primeiro set por 6 a 4 e estava em desvantagem de 4 a 3 e saque para o espanhol, quando o mau tempo suspendeu a partida. A primeira paralisação parece não ter ajudado muito a Flávio Saretta a encontrar o seu bom jogo. Voltou para a quadra 14 com a mesma irregularidade do primeiro set e, por isso, cedeu seu serviço no terceiro game, com Lopez obtendo a vantagem de 2 a 1 e saque. O espanhol chegou a fazer 4 a 2, até Saretta diminuir para 4 a 3, confirmando seu serviço, quando a chuva interrompeu a partida. Em Wimbledon, nos dias mais claros os jogos costumam ir até às 20 horas, mas nesta sexta feira, o céu está escuro e cinzento.