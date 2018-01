Chuva volta a suspender partida A chuva voltou a interromper a segunda partida semifinal da chave masculina do Torneio de Wimbledon, que está sendo disputada entre o britânico Tim Henman e o croata Goran Ivanisevic. Pouco antes das 14h30 - cerca de 40 minutos depois de reiniciada - a partida foi suspensa por causa do mau tempo. Henman e Ivanisevic começaram a jogar ontem, mas foram obrigados a parar por causa da chuva. Naquela oportunidade, a organização suspendeu a partida no quarto set. Henman estava em vantagem - 2 sets a 1. O britânico vencia também o quarto - 2 games a 1. A semifinal só foi retomada hoje à tarde, mas não por muito tempo. Voltou a chover e os organizadores tiveram de fazer nova interrupção. No momento em que foi suspenso, o jogo estava no quinto set, com 3 games a 2 em favor do croata. O serviço, no entanto, era de Henman - com 30-15. A final feminina - entre a belga Justine Henin e a norte-americana Venus Williams - só deverá ocorrer depois da definição da semifinal masculina.