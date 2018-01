Chuva volta a suspender rodada em NY O tempo ruim continua produzindo estragos na programação do US Open - o último torneio do Grand Slam da temporada 2002. Pelo quarto dia consecutivo, a chuva voltou a castigar a cidade da Nova York e o início da rodada desta segunda-feira teve de ser atrasado. Com isso, a partida entre Gustavo Kuerten e o chileno Nicolas Massu iniciada ontem e que deveria recomeçar por volta das 13 horas de hoje, sofrerá novo atraso. O jogo foi suspenso no início do segundo set (com 30 a 30 no primeiro game), mas o brasileiro já havia vencido a primeira série por fáceis 6/1. No domingo, só foi possível realizar uma partida - a norte-americana Serena Williams venceu a checa Daja Bedanova por duplo 6/1. O serviço de meteorologia prevê melhora no tempo no final da tarde.