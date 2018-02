Chuva volta a Wimbledon e exige mudanças Com as chuvas novamente prejudicando uma rodada em Wimbledon, os organizadores do torneio deverão ser obrigados a realizar jogos nesse primeiro domingo da competição, tradicionalmente um dia de folga no All England Club. Há muitos jogos atrasados e as previsões de tempo não são nada boas. Só para se ter uma idéia do tremendo atraso, os brasileiros Flávio Saretta e André Sá ainda tem de disputar uma partida de primeira rodada da chave de duplas diante do croata Ivo Karlovic e o norte-americano Jim Thomas, suspensa com empate por 1 a 1, na sexta-feira à noite. Para este sábado, a programação está repleta, mas com possibilidade de realização de apenas alguns jogos. Na quadra central estão Roger Federer diante de Thomas Johansson, Serena Williams com Margui Serna e Tim Henman com Hicham Arazi.