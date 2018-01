Chuva volta ameaçar em Auckland A definição do ATP Tour de Aucklank já está bastante complicada com mais uma rodada ameaçada por fortes chuvas. Nesta quinta-feira, o dia amanheceu cinzento, com chuvas constantes, já adiando o reinício da partida de Gustavo Kuerten x Michael Russell, que foi interrompida com empate por 1 set a 1. Os organizadores do torneio estão em situação desesperadora e um deles até comentou com certa ironia. "Só nos resta pedir para as pessoas irem à igreja e rezarem pelo volta do sol." Com jogos de segunda rodada ainda para serem completados, a organização do torneio de Auckland terá uma sexta-feira decisiva e pode até cancelar a competição, pois existe um compromisso de não levar as finais para domingo, muito menos segunda-feira, para prejudicar os jogadores que participam do Aberto da Austrália em Melbourne. Nem mesmo a alternativa de levar pelo menos os jogos de duplas para quadras cobertas, desta vez, parece possível de ser utilizada. Afinal, há jogadores como Guga, por exemplo, que precisam fazer suas partidas de simples antes de disputarem os encontros das duplas. Mas, como ainda é manhã de sexta-feira em Auckland e neste torneio pode-se jogar até à noite, com iluminação artificial, nenhum decisão drástica será tomada nas próximas horas.