Chuvas ameaçam Masters Cup Torneio tradicionalmente disputado sob teto, o Masters Cup deste ano sofre ameaça pelas chuvas. Em Houston, a quadra é aberta e desde a primeira rodada, os jogos têm sido prejudicados pelas chuvas. Tanto é que nesta quarta-fiera, os organizadores cancelaram as partidas de duplas e deixaram na programação apenas as partidas entre Carlos Moya x Gaston Gaudio, e Roger Federer x Lleyton Hewitt. Só que o mau tempo ameaça os dois encontros. Na rodada anterior, Andy Roddick, numa partida que começou com mais de três horas de atraso, venceu o inglês Tim Henman por 7/5 e 7/6 (8/6). A disputa do Masters Cup em Houston vem provocando reclamações desde o ano passado, por uma série de problemas na organização, como defeitos na quadra e agora um lugar aberto. Nos próximos três anos, o Masters Cup irá para a Ásia. Será disputado em Xangai, em quadra coberta, como desde os anos 70 esta competição criou tradição.