Chuvas suspendem partidas em Roland Garros; Davydenko vence A chuva encerrou antecipadamente os eventos do dia no Torneio de Roland Garros nesta terça-feira. O atual tricampeão do torneio, Rafael Nadal, empatava em 1-1 com o brasileiro Thomaz Bellucci no primeiro set quando as quadras foram cobertas no terceiro dia do torneio Grand Slam. As chuvas atrasaram o início das partidas por quase três horas. Uma abertura do tempo por 90 minutos permitiu que as russas Svetlana Kuznetsova e Dinara Safina conseguissem jogar, mas a volta da chuva causou nova interrupção de três horas. A segunda interrupção pelas chuvas permitiu que a francesa Amelie Mauresmo e o russo Nikolay Davydenko se juntassem ao grupo dos 13 vencedores em um dia para o qual estavam marcadas 72 partidas. Quarto cabeça-de-chave da competição, Davydenko não deixou que a longa interrupção o distraísse e passou para a segunda fase de Roland Garros com uma vitória por 6-3, 6-3 e 6-3 sobre o sueco Thomas Johanson. O russo esteve afiado durante toda a partida, mesmo com um incômodo que levou a um curativo em sua coxa esquerda no final do segundo set. Momentos depois, os jogadores foram interrompidos pela chuva que voltou a cair na quadra Suzanne Lenglen. No retorno a partida, quase três horas depois, Davydenko se mostrou tão implacável quanto antes e imediatamente quebrou o saque do ex-campeão do aberto da Austrália. "Estou feliz de ter ganhado os três sets e ter terminado minha partida hoje. Espero poder me preparar para a próxima partida amanhã", disse Davydenko em entrevista coletiva. O russo, semifinalista no ano passado em Paris, pode enfrentar o compatriota russo Marat Safin ou Jean-Rene Lisnard, de Mônaco. (Reportagem de Pritha Sarkar e Julien Pretot)