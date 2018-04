Cibulkova vence italiana e fatura o título de torneio polonês

A eslovaca Dominika Cibulkova conquistou neste domingo o título do Torneio de Katowice, na Polônia. Na decisão, a número 53 do mundo derrotou a italiana Camila Giorgi, 48ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, e assegurou o quinto título da sua carreira.

Esta foi a primeira vitória de Cibulkova diante da italiana após perder os dois confrontos anteriores entre elas. Dessa vez, a eslovaca abriu 4/0 no primeiro set, permitiu uma reação da italiana, que diminuiu a vantagem da oponente para 5/4, após converter um break point no oitavo game, mas acabou sendo batida.

E após um primeiro set equilibrado, Cibulkova dominou completamente a segunda parcial, converteu três break points e fechou a partida no seu primeiro match point, após ficar 1 hora e 14 minutos em quadra.

A decisão deste domingo foi a terceira seguida de Giorgi em Katowice, mas ela nunca conseguiu vencer o torneio polonês. A italiana perdeu a final de 2014 para a francesa Alize Cornet e caiu no ano passado para outra eslovaca, Anna Karolina Schmiedlova.

Agora foi batida por Cibulkova, finalista do Aberto da Austrália e ex-Top 10, que deverá voltar a figurar entre as 40 melhores tenistas do mundo na próxima atualização do ranking da WTA.