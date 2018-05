Cibulkova vence mais uma e vai às quartas no Torneio de Estrasburgo

Uma das candidatas ao título do Torneio de Estrasburgo, a eslovaca Dominika Cibulkova fez valer a sua experiência nesta terça-feira para vencer mais uma na competição francesa e alcançar as quartas de final. A ex-número quatro do mundo espantou a zebra ao derrotar a húngara Reka-Luca Jani, atual 535ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Quinta cabeça de chave, Cibulkova dominou a rival com facilidade no set inicial, quando venceu sem ter o saque ameaçado. Na segunda parcial, a tenista da Hungria obteve uma quebra, mas não ameaçou a vitória da eslovaca, que confirmou o favoritismo em 1h15min ao faturar duas quebras no set e fechar o jogo.

Nas quartas de final, a ex-integrante do Top 10 vai ter pela frente a vencedora do duelo australiano entre Daria Gavrilova e Samantha Stosur.

Outra cabeça de chave a avançar em Estrasburgo foi a romena Mihaela Buzarnescu. A quarta pré-classificada bateu a russa Elena Rybakina por 6/3 e 7/6 (7/2). Na fase seguinte, a tenista da Romênia vai duelar com a vitoriosa do confronto entre a checa Lucie Safarova e a taiwanesa Su-Wei Hsieh.

Enquanto Cibulkova e Buzarnescu avançavam na chave francesa, a norte-americana Danielle Collins e a húngara Timea Babos se despediam da competição. Sétima cabeça de chave, Collins caiu diante da chinesa Qiang Wang por 4/6, 7/5 e 6/2. Já Babos, sexta na lista de favoritas, foi derrotada pela casaque Zarina Diyas por 7/6 (7/2), 4/6 e 6/2.