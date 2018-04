Cidade de Neu-Ulm receberá Alemanha x Brasil na Davis A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) confirmou nesta quarta-feira as oito cidades que receberão os confrontos da repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, marcados para acontecer entre os dias 13 e 15 de setembro. E a entidade informou que o Brasil irá enfrentar a Alemanha, fora de casa, em Neu-Ulm, em quadra coberta e com piso duro.