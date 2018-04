Cilic bate espanhol e segue em busca do bi em Chennai O croata Marin Cilic deu mais um passo nesta quarta-feira, rumo ao bicampeonato do ATP de Chennai, na Índia. O atual 14º colocado do ranking mundial venceu o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4, após 2h46min de disputa.