Cilic bate Wawrinka e conquista segundo título em Chennai

Cabeça-de-chave número dois, Cilic batalhou por duas horas e 40 minutos para superar o suíço em uma final emocionante, que acabou com seu primeiro triunfo sobre o número 21 do mundo em cinco duelos.

"Foi uma grande batalha mental na quadra. Ele teve algumas chances no começo. Eu joguei bem quando foi preciso", disse Cilic a repórteres.

Wawrinka, terceiro cabeça de chave e medalhista de ouro em Pequim com Roger Federer no torneio de duplas, quebrou o serviço do bom sacador Cilic no oitavo game do primeiro set para abrir uma vantagem de 5-3.

Cilic, de 21 anos, devolveu a quebra imediatamente com uma série de bolas vencedoras de forehand e então empatou o jogo em cinco games, levando emoção a um ginásio completamente lotado, que em sua maioria estava torcendo para o atual campeão. O croata então venceu o primeiro set ao levar o tie-break por 7-2.

"Nos dois tie-breaks... era importante para mim vencer o primeiro para conseguir aquela vantagem mental que é necessária em um jogo cheio de disputas longas, de muita corrida, e o jogo durou quase três horas", disse Cilic, que agora vai disputar o Aberto da Austrália.

"Não é fácil manter-se bem mentalmente na quadra durante todo esse tempo e seguir focado. Fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz por ter vencido."

Wawrinka, que chegou a receber tratamento médico para seu pescoço no primeiro set em razão de um torcicolo, salvou duas quebras no oitavo game do segundo set, antes que Cilic novamente o batesse no tie-break para conquistar o título.

"Claro que é difícil aceitar uma derrota que veio em dois tie-breaks", disse Wawrinka, que jogará em Sydney na próxima semana.

"Marin esteve melhor e mereceu vencer. Decisão em dois tie-breaks é sempre apertada, espero que da próxima vez eu consiga vencê-lo."