Cilic bate Wawrinka e fatura bicampeonato em Chennai

Em uma final equilibrada, o croata Marin Cilic superou o suíço Stanislas Wawrinka neste domingo e conquistou o bicampeonato do Torneio de Chennai. Cilic venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3), após uma batalha de 2h40min de duração.

Em ascensão no circuito, o croata chegou ao seu quarto título na carreira - também venceu em Zagreb, no ano passado, e New Haven, em 2008. De quebra, o tenista de 21 anos faturou a primeira vitória sobre Wawrinka, número 21 do ranking, após quatro derrotas seguidas.

A final deste domingo foi marcada pelo equilíbrio, com duas quebras de saque para cada tenista. Cilic só esteve em desvantagem na metade do primeiro set, quando Wawrinka liderava por 5 a 3. O croata soube reagir logo na sequência e levou a parcial para o tie-break, onde foi soberano.

Embalado, Cilic começou melhor no segundo set e chegou a ter duas chances para quebrar o saque do rival e sacar para o jogo. O suíço, porém, se defendeu bem e levou novamente a parcial para o tie-break. E, como aconteceu no primeiro set, o croata se saiu melhor e garantiu o título.

"Foi uma grande batalha mental dentro de quadra. Não foi fácil se manter focado o tempo todo. Ele teve algumas chances antes de mim, mas eu joguei bem quando foi necessário. Fico muito feliz por ter vencido", comentou Cilic, ao final do jogo.