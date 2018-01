Cilic passa fácil por Chardy e encara Tsonga nas quartas do US Open

Atual campeão do US Open, o croata Marin Cilic não teve dificuldades para passar pelo francês Jeremy Chardy nas oitavas de final do torneio neste domingo. Cilic fez 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6, 7/6 (7/2) e 6/1 e enfrenta agora nas quartas de final outro francês, Jo-Wilfried Tsonga, que eliminou, também neste domingo, em duelo gaulês, o seu compatriota Benoit Paire.

No primeiro confronto das oitavas do US Open, a chave para a vitória do croata foi seu serviço. O aproveitamento do saque do defensor do título do US Open foi fundamental para garantir pontos cruciais no duelo. Com 23 aces, nove deles apenas no terceiro set, Cilic impediu a entrada de Chardy na partida, mantendo uma boa vantagem durante todos os sets conquistados.

Cilic oscilou apenas na segunda parcial, quando o francês fez 6/2. Com a vitória no confronto, o croata completou 11 triunfos seguidos nas quadras de Flushing Meadows desde o ano passado.

O adversário do croata nas quartas do US Open será mais um francês. Tsonga, cabeça de chave número 19, também passou sem dificuldades por Benoit Paire por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4, em 1 hora e 44 minutos de jogo.