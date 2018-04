Cilic surpreende Roddick e vai à semifinal na Austrália

Depois de eliminar o argentino Juan Martin del Potro, quarto cabeça de chave, nas oitavas de final, o croata Marin Cilic derrubou mais um favorito nesta terça-feira. O tenista surpreendeu o norte-americano Andy Roddick ao vencer por 3 sets a 2, com parciais de 7/6, 6/3, 3/6, 2/6 e 6/3, após três horas e 50 minutos de confronto, e garantiu vaga na semifinal do Aberto da Austrália.

O feito fez Cilic avançar pela primeira vez à semifinal de um torneio de Grand Slam e o garantirá um lugar entre os dez primeiros colocados do ranking mundial na próxima listagem que será anunciada pela ATP. Atualmente na 14.ª posição, o croata superou o sétimo cabeça de chave da competição nesta terça-feira e somou 700 pontos no ranking com o triunfo.

Com a vitória, Cilic agora espera pela definição do vencedor do confronto entre o espanhol Rafael Nadal e o britânico Andy Murray, que acontece nesta terça-feira, para saber quem enfrentará na semifinal.

A vitória sobre Roddick colocou o croata em vantagem sobre o norte-americano no retrospecto geral do confronto entre os dois. Agora, Cilic tem dois triunfos contra um do adversário. Batido por Roddick no Torneio de Queen''s de 2007, o tenista ganhou do rival no Masters Series de Toronto, em 2008, antes de superá-lo no Aberto da Austrália.

No jogo desta terça-feira, Roddick foi prejudicado por dores no ombro, sofridas já no primeiro set, e chegou a pedir atendimento médico. O fato acabou sendo decisivo para que ele fosse superado até mesmo na sua maior especialidade: o saque. Com 15 aces, viu Cilic fazer 20 pontos no fundamento.