Cilic vence e encara Wawrinka na decisão de Chennai

Número 14 do mundo, Cilic chegou a levar um susto no início da partida, ao perder o saque no primeiro game, mas se recuperou com tranquilidade e aplicou cinco quebras de serviço no adversário antes de fechar em 6/1 e 6/3.

"Esta foi definitivamente a minha melhor partida nesta semana. Estou satisfeito com a minha movimentação na quadra. Estive no controle do jogo, venci pontos importantes e cedi poucos pontos a ele", afirmou Cilic, que se tornou o principal favorito ao título após a eliminação do sueco Robin Soderling logo na estreia.

Wawrinka, por sua vez, teve mais dificuldade e precisou de 2h32min para chegar à final. O suíço perdeu o saque por duas vezes no segundo set, e uma na terceira parcial. No entanto, se recuperou rapidamente e fechou o jogo por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 7/5.

A final deste domingo marcará o quinto confronto entre Cilic e Wawrinka no circuito profissional. O suíço leva ampla vantagem por não ter perdido nenhum jogo para o adversário.