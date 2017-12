Cincinnati: final deve sofrer atraso Gustavo Kuerten está na final do Masters Series de Cincinnati. Derrotou neste domingo, o inglês Tim Henman por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 1/6 e 7/6 (7/4) , em jogo que começou no sábado à noite e foi interrompido por causa da chuva. Henman estava engasgado na garganta do brasileiro, que havia perdido nos dois confrontos anteriores. Logo mais, a partir das 14 horas, de Brasília, devendo sofrer atraso de pelo menos 30 minutos, Guga parte para outro desafio: enfrenta o australiano Patrick Rafter pelo título do torneio. No retrospecto, Guga está com vantagem diante do australiano por 3 a 2. A última vitória do brasileiro foi justamente no Brasil, pela Copa Davis em Florianópolis. Esta será a segunda final entre estes dois jogadores. A primeira, no Masters Series de Roma, em 1999, Guga levou a melhor e venceu por 6/4, 7/5 e 7/6. Só que desta vez, a superfície rápida da quadra favorece ao estilo do tenista australiano.