Cinco garotas e um desafio no tênis Cinco garotas são a esperança brasileira no Zonal Americano da Federation Cup, versão feminina da Copa Davis, de 22 a 28 de abril, em San Luis de Potosi, no México. Diferente da Davis, em que os jogos são disputados em vários países, o Zonal da Fed Cup será disputado com todos os países do continente em apenas uma cidade, em uma semana. E este ano a chance aumentará, porque em vez de uma serão duas nações a se classificar ao Grupo Mundial. Joana Cortez, Carla Tiene, Vanessa Menga, Maria Fernanda Alves e Jennifer Widjaja vão lutar com colombianas, venezuelanas, mexicanas e canadenses para colocar a equipe brasileira na elite da competição. Leia mais no Jornal da Tarde