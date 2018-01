Cirurgia de Guga: ATP só fala nesta 4ª Responsável pela orientação do tenista brasileiro na escolha de médico e local de sua cirurgia, a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) só irá se manifestar nesta quarta-feira sobre a cirurgia de Gustavo Kuerten, que teria sido realizada nesta terça-feira nos Estados Unidos. "Vamos apenas fazer qualquer pronunciamento após a cirurgia", revelou um porta voz da ATP. A ATP declarou, porém, que a cirurgia não seria realizada pelo médico Thomas Byrd, que fez o mesmo tipo de intervenção no tenista sueco Magnus Norman. Em Nasheville, Estados Unidos, Byrd teria confirmado um contato com Guga. Assim, somente nesta quarta-feira seriam divulgados detalhes da cirurgia, que dependendo de seu sucesso poderia determinar o tempo de recuperação do tenista.