Clássicos do tênis marcam US Open A norte-americana Lindsay Davenport e a francesa Amelie Mauresmo são as únicas tenistas capazes de evitar que a final do Aberto dos Estados Unidos deste ano se torne novamente um assunto de família. Nesta sexta-feira, pelas semifinais, em Nova York, Davenport enfrentará Serena Williams e Mauresmo será a adversária de Venus Williams, campeã de 2000 e 2001. No ano passado, a final foi entre Venus e Serena. As duas também fizeram as finais de Wimbledon e Roland Garros em 2002, sendo que Serena ganhou as duas. Será dureza. Mauresmo terá de encarar saques de 193 km/h de Venus. E Serena perdeu apenas 14 games na competição deste ano. O único momento difícil de Venus na disputa foi quando enfrentou a compatriota Chanda Rubin nas oitavas-de-final - mas Venus acabou vencendo em três sets, por 6/2, 4/6 e 7/5. Assédio - A partir desta quinta-feira, o alemão Albrecht Stromeyer, de 34 anos, deixou de perturbar Serena. Ele é acusado de assediar a tenista, mas foi deportado a pedido da Justiça. Stromeyer diz que está profundamente apaixonado pela jogadora e já havia causado problemas durante a disputa em Wimbledon este ano. No masculino haverá o grande clássico nas semifinais, do australiano Lleyton Hewitt, de 21 anos, número 1 do mundo e campeão de 2001, contra o norte-americano Andre Agassi, de 32 anos, ex-número 1 e campeão em 1994 e 1999. Eles se enfrentaram seis vezes, sendo que Hewitt ganhou quatro - duas vezes este ano, em Cincinnati e San Jose. Agassi, em Nova York, se divide em jogar e dar atenção ao filho Jaden Gil. "Troco fraldas e dou um respiro para Steffi (Graf, sua esposa). Hewitt foi visitar o local do atentado às torres do World Trade Center. "Nunca havia estado lá antes, não sei como era", afirmou.