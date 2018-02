Clavet elimina Hewitt em Miami O tenista espanhol Francisco Clavet eliminou, nesta sexta-feira, o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do ranking mundial, do Masters Series de Miami, ao vencer por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Outros resultados da rodada: Andy Roddick 2 x 1 Cyril Saulnier, Nicolas Lapentti 2 x 1 Karol Beck, Paradorn Srichaphan 2 x 0 Jose Acasuso, Nicolas Escude 2 x 0 Tim Henman e Lee Hyung-taik 2 x 1 Xavier Malisse.