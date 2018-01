Clement e Lapentti vencem em Adelaide O tenista francês Arnaud Clement e o equatoriano Nicolás Lapentti estrearam nesta terça-feira com vitória no torneio de Adelaide, na Austrália. Enquanto o primeiro bateu o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0, com fáceis parciais de 6-3 e 6-2, o segundo superou o georgiano Irakli Labadze por 7-5 e 6-1. Nos demais jogos, o italiano Davide Sanguinetti arrasou o alemão Daniel Elsner por duplo 6-1, o eslovaco Dominik Hrbaty venceu o francês Julien Benneteau por 6-1 e 6-4, o também francês derrotou o alemão Lars Burgsmuller por 6-3 e 6-2 e o britânico Greg Rusedski precisou abandonar a quadra por causa da chuva quando vencia o suíço Stanislas Wawrinka por 6-4 e 3-1.