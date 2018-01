Clement e Srichaphan avançam em Lyon O tenista francês Arnaud Clement - que eliminou o brasileiro Flávio Saretta na estréia - garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Lyon. Clement derrotou o marroquino Hicham Arazi por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4. Outro que avançou no torneio foi o tailandês Paradorn Srichaphan. Num jogo muito equilibrado, Srichaphan venceu o francês Fabrice Santoro, de virada, por dois sets a um. As parciais foram de 1/6, 6/3, 7/6 (7- 4). O russo Mikhail Youzhny foi bem e venceu o norte-americano Robby Ginepri: 7/6 (7-3) e 6/2. Antes, o alemão Rainer Schuettler havia vencido o belga Xavier Malisse 7/6 (7-2) e 6-4.