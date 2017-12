Clement reage e empata jogo com Guga Depois de ter perdido o primeiro set por 6/4, o tenista francês Arnaud Clement reagiu e empatou o jogo com Gustavo Kuerten na semifinal do ATP Tour de Lyon, na França. Com a vitória de Clement na segunda parcial, por 7/6 (7/1), a partida está empatada em 1 a 1 e vai para o terceiro e decisivo set. Quem vencer enfrentará o francês Paul-Henri Mathieu na final do torneio.