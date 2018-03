Clement vence e França empata com Suíça O tenista francês Arnaud Clement ganhou por 3 sets a 0 do suíço Ivo Heuberger, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-2, e empatou nesta sexta-feira o duelo entre França e Suíça nas quartas-de-final da Copa Davis por 1 a 1. No início do dia, Roger Federer havia batido Nicolas Escude por 6-2, 6-4 e 6-4. No sábado, jogam as duplas. Yves Allegro e Roger Federer enfrentam Nicolas Escude e Michael Llodra.