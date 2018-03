Clezar é o 2º tenista do País a avançar no Brasil Open e pegará favorito espanhol

Guilherme Clezar é o segundo representante do País que continua na disputa da chave de simples do Brasil Open, ATP 250 disputado no Ginásio do Ibirapuera, após a realização da primeira rodada. Depois de Rogério Dutra Silva avançar na estreia, o tenista gaúcho também avançou no evento paulistano, disputado em quadras de saibro.

+ Federer dedica prêmio Laureus ao rival Rafael Nadal: 'Ele fez eu voltar bem'

Na conclusão da rodada de terça-feira, Clezar, o número 225 do mundo, passou pelo brasileiro Thiago Monteiro, o 125º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 7/5, conquistando a sua primeira vitória em jogos da ATP, no seu 13º compromisso.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou muito contente de vencer meu primeiro jogo de ATP. O Brasil Open sempre foi especial para mim. Foi o primeiro ATP que eu joguei e, coincidentemente, o primeiro em que venci uma partida", disse o gaúcho.

Na segunda rodada, Clezar terá pela frente o espanhol Albert Ramos-Vinolas, número 22 do mundo e primeiro cabeça de chave do Brasil Open, em partida prevista para quinta-feira. "O Albert Ramos é um jogador que está Top 20, é um cara bem consistente, mas que também deixa jogar. Vou tentar fazer o meu jogo", comentou.

E o Brasil poderia ter um terceiro representante na segunda rodada do Brasil Open, não fosse a derrota de Thomaz Belluci para o argentino Horacio Zebalos por 7/6 (7/2), 3/6 e 6/3. Ele reconheceu que faltou regularidade nos pontos decisivos do duelo.

"Faltou jogar melhor nos momentos cruciais do jogo. No final do primeiro set, ele jogou bem melhor no tie-break. Fiquei meio tenso para ganhar o set. Acho que no terceiro foi igual. Eu me coloquei na posição de quebrar o saque dele, sacar para fazer 5/3, e não consegui. Nestes momentos, ele foi melhor que eu", avaliou o brasileiro.