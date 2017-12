Clijster vence e avança em Miami Cabeça-de-chave número 4, a tenista belga Kim Clijster garantiu nesta segunda-feira sua vaga nas quartas-de-final do Master Series de Miami. Clijster derrotou Cara Black, do Zimbábue, por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/2. Na próxima rodada, a belga vai enfrentar a vencedora do duelo entre a norte-americana Monica Seles e a italiana Silvia Farina.