Clijsters ameaça o reinado das irmãs A tenista belga Kim Clijsters venceu o Masters Series de Indian Wells, chegou aos 4.451 pontos e se transformou na principal ameaça às irmãs Williams no ranking da WTA. Ela ocupa a terceira posição na lista divulgada nesta segunda-feira e se aproxima de Venus Williams, a segunda colocada, que tem 4.994. Serena Williams continua na liderança, com 6.939 pontos. Veja as 10 melhores do ranking e as posições das tenistas brasileiras: 1ª Serena Williams (EUA) - 6.939 pontos 2ª Venus Williams (EUA) - 4.994 3ª Kim Clijsters (BEL) - 4.451 4ª Justine Henin (BEL) - 3.544 5ª Jennifer Capriati (EUA) - 2.910 6ª Lindsay Davenport (EUA) - 2.854 7ª Amelie Mauresmo (FRA) - 2.625 8ª Daniela Hantuchova (ESQ) - 2.479 9ª Jelena Dokic (IUG) - 2.353 10ª Chanda Rubin (EUA) - 2.270 Brasileiras: 284ª Maria Fernanda Alves - 73,5 374ª Carla Tiene - 47,5 376ª Bruna Colosia - 46,5 428ª Vanessa Menga - 34,5 442ª Joana Cortez - 31,75