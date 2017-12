Clijsters ameaça Serena no ranking Não fosse a derrota na final do torneio de San Diego diante de sua compatriota Justine Henin-Hardenne, a tenista belga Kim Clijsters estaria hoje na liderança do ranking mundial da WTA, publicado nesta segunda-feira. A lista traz a norte-americana Serena Williams na ponta com 6.060 pontos, apenas 149 a mais que a rival. Nas demais posições, Henin manteve o terceiro posto com 5.007 pontos enquanto a norte-americana Lindsay Davenport (3.546) ultrapassou a conterrânea Venus Williams e agora figura na quarta posição (3.536). Confira a dez primeiras do ranking: 1) Serena Williams/EUA - 6.060 pontos 2) Kim Clijsters/Bélgica - 5.911 pontos 3) Justine Henin-Hardenne/Bélgica - 5.007 pontos 4) Lindsay Davenport/EUA - 3.546 pontos 5) Venus Williams/EUA - 3.536 pontos 6) Amelie Mauresmo/França - 2.932 pontos 7) Jennifer Capriati/EUA - 2.660 pontos 8) Chanda Rubin/EUA - 2.495 pontos 9) Daniela Hantuchova/Eslováquia - 2.078 pontos 10) Anastasia Myskina/Rússia - 1.990 pontos