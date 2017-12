Clijsters arrasa espanhola em Paris A tenista belga Kim Clijsters passou fácil pela espanhola Maria Sanchez Lorenzo, nesta quinta-feira, na segunda rodada do Torneio de Paris, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ela ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Em outros resultados do dia em Paris, a italiana Francesa Schiavone derrotou a croata Karolina Sprem por 7/6 (7/4) e 6/3, a francesa Mary Pierce venceu a espanhola Magui Serna por 6/2 e 6/4 e a russa Dinara Safina eliminou a suíça Patty Schnyder ppor 4/6, 6/2 e 6/1.