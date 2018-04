Clijsters assume 19.ª posição do ranking após título no US Open

Com o surpreendente título do US Open conquistado no último domingo, depois de voltar ao tênis após mais de dois anos afastada das quadras, a belga Kim Clijsters assumiu nesta segunda-feira a 19.ª posição do ranking feminino mundial, com 2.310 pontos.

A lista divulgada pela WTA, entidade que comanda o tênis feminino feminino, traz a belga com 2.310 pontos, pontuação que a recoloca entre as 20 melhores tenistas do mundo depois de dois anos e cinco meses. Afastada do circuito desde abril de 2007, quando decidiu se casar e ter um filha, a jogadora de 26 anos retornou às quadras em agosto e disputou, no US Open, apenas o seu terceiro torneio após a sua volta.

Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki, vice-campeã do US Open, apareceu nesta segunda-feira na sexta colocação do ranking mundial, com 5.850 pontos. A russa Dinara Safina, eliminada na terceira rodada do US Open, segue na liderança geral, com 9.070, seguida ainda de longe pela segunda colocada, a norte-americana Serena Williams, que soma agora 7.807.

Confira o ranking da WTA, 14/09:

1.ª - Dinara Safina (Rússia), 9.070 pontos

2.ª - Serena Williams (EUA), 7.807

3.ª - Venus Williams (EUA), 6.645

4.ª - Svetlana Kuznetsova (RUS), 6.060

5.ª - Elena Dementieva (RUS), 6.035

6.ª - Caroline Wozniacki (DIN), 5.850

7.ª - Vera Zvonareva (RUS), 5.460

8.ª - Jelena Jankovic (SER), 5.320

9.ª - Victoria Azarenka (BLR), 4.592

10.ª - Flavia Pennetta (ITA), 3.490

11.ª - Ana Ivanovic (SER), 3.155

12.ª - Nadia Petrova (RUS), 3.130

13.ª - Agnieszka Radwanska (POL), 3.000

14.ª - Samantha Stosur (AUS), 2.860

15.ª - Marion Bartoli (FRA), 2.825

16.ª - Virginie Razzano (FRA), 2.420

17.ª - Dominika Cibulkova (ESL), 2.405

18.ª - Li Na (CHN), 2.352

19.ª - Kim Clijsters (BEL), 2.310

20.ª - Amelie Mauresmo (FRA), 2.281

277.ª - Maria Fernanda Alves (BRA), 161