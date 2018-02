Clijsters assume o 2.º lugar no ranking Mesmo sem jogar na semana passada, a belga Kim Clijsters assumiu o segundo lugar do ranking mundial da WTA, divulgado nesta segunda-feira. Com 4.467 pontos, a atual campeã do US Open roubou a vice-liderança da norte-americana Lindsay Davenport, que também não participou de algum torneio e ficou nos 4.396 pontos. A liderança segue com a russa Maria Sharapova (4.729 pontos), mesmo depois da frustração de ter sido eliminada nas quartas-de-final do Torneio de Moscou. A francesa Mary Pierce, campeã da competição russa, subiu para o quinto lugar, agora com 3.239 pontos. Confira como está o ranking da WTA nesta semana: 1.º - Maria Sharapova (RUS) - 4.729 pontos 2.º - Kim Clijsters (BEL) - 4.467 3.º - Lindsay Davenport (EUA) - 4.396 4.º - Amelie Mauresmo (FRA) - 3.936 5.º - Mary Pierce (FRA) - 3.239 6.º - Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.936 7.º - Venus Williams (EUA) - 2.796 8.º - Elena Dementieva (RUS) - 2.678 9.º - Nadia Petrova (RUS) - 2.565 10.º - Patty Schnyder (SUI) - 2.465 11.º - Serena Williams (EUA) - 2.383 12.º - Anastasia Myskina (RUS) - 1.826 13.º - Alicia Molik (AUS) - 1.737 14.º - Nathalie Dechy (FRA) - 1.705 15.º - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 1.590 16.º - Elena Likhovtseva (RUS) - 1.545 17.º - Nicole Vaidisova (RCH) - 1.478 18.º - Francesca Schiavone (ITA) - 1.460 19.º - Daniela Hantuchova (ESQ) - 1.439 20.º - Dinara Safina (RUS) - 1.415 159.º - Maria Fernanda Alves (BRA) - 225