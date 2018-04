Clijsters atropela australiana e avança em Brisbane

A belga Kim Clijsters deu mais uma demonstração de força no Torneio de Brisbane, nesta terça-feira. A ex-número 1 do mundo arrasou a australiana Alicia Molik em menos de uma hora de jogo, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

Com o resultado, Clijsters já está nas quartas de final da competição, da qual é a principal favorita. Na próxima fase, a atual campeã do US Open enfrentará a vencedora do confronto entre a checa Lucie Zafarova e a canadense Alessandra Wozniak.

Também nesta terça, a húngara Melinda Czink, sétima cabeça de chave, avançou às quartas de final ao superar a checa Barbora Zahlavova Strycov, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/1.

Na próxima fase, Czynk pode enfrentar Justine Henin, que na quarta-feira enfrentará Sesil Karantantcheva, do Casaquistão, pelas oitavas de final.