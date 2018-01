Clijsters avança e Venus cai na Austrália A tenista belga Kim Clijsters garantiu vaga nas oitavas-de-final do Aberto da Austrália ao derrotar neste sábado a russa Dinara Safina por 2 sets a 0, com fáceis parciais de 6-2 e 6-1. Agora, ela vai enfrentar na próxima fase a italiana Silvia Farina, vencedora do confronto contra a norte-americana Amy Frazier em três sets. Em outro jogo de destaque da terceira rodada, a norte-americana Lisa Raymond eliminou sua compatriota Venus Williams ao vencê-la por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/5). Na próxima fase ela vai pegar a francesa Tatiana Golovin, ganhadora do duelo diante da russa Lina Krasnoroutskaya. Rodada - Nos demais jogos, a suíça Patty Schnyder venceu a argentina Paola Suárez, a russa Anastasia Myskina bateu a compatriota Maria Sharapova, a norte-americana Chanda Rubin derrotou a russa Elena Likhovtseva e a francesa Nathalie Dechy ganhou da japonesa Saori Obata.