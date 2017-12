Clijsters avança em Los Angeles A tenista belga Kim Clijsters passou nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Torneio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Cabeça-de-chave número 1, ela arrasou a francesa Emilie Loit com um duplo 6/1. Outra favorita a vencer em Los Angeles foi a sul-africana Amanda Coetzer, cabeça-de-chave número 8. Ela venceu a espanhola Arantxa Parra também com um duplo 6/1. Também nesta quarta-feira, a norte-americana Meghann Shaughnessy derrotou a colombiana Fabiola Zuluaga por 3/6, 6/3 e 7/6 (7/4).