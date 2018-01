Clijsters bate Coetzer em Melbourne A tenista belga Kim Clijsters teve mais competência que o seu namorado, o australiano Lleyton Hewitt, e avançou nesta segunda-feira no Aberto da Austrália. Ela derrotou a sul-africana Amanda Coetzer por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, e vai enfrentar nas quartas-de-final do torneio a russa Anastasia Myskina, que superou a norte-americana Chanda Rubin por 4-6, 6-4 e 6-1.