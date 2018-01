Clijsters bate Sharapova e vai à final A tenista belga Kim Clijsters derrotou a russa Maria Sharapova e garantiu presença na grande final do US Open, o quarto e último torneio do Grand Slam na temporada. Ela decidirá o título neste sábado, contra a francesa Mary Pierce. Na semifinal desta sexta-feira, Clijsters teve trabalho para derrotar Sharapova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 6/3. Apesar da eliminação, a tenista russa saiu feliz do US Open, pois somou pontos suficientes para voltar à liderança do ranking mundial a partir de segunda-feira. Na final, Clijsters irá enfrentar Mary Pierce, a francesa de 30 anos que também garantiu sua vaga nesta sexta-feira. Ela venceu a russa Elena Dementieva por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2.