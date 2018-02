Clijsters bate Sharapova na final do torneio de Hong Kong A belga Kim Clijsters começou a última temporada de sua carreira profissional com a conquista do torneio de tênis de Hong Kong, após vencer a russa Maria Sharapova, n.º 2 do mundo, na final, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Clijsters, que acumula 33 títulos no circuito WTA, se mostrou mais sólida que Sharapova, que cometeu muitos erros, principalmente no primeiro set. A russa chegou a fazer 4-1 no desempate, mas seus erros permitiram que a tenista belga se recuperasse. "Meu objetivo continua sendo melhorar meu tênis, apesar desta ser minha última temporada", comentou Clijsters, que se retira do tênis profissional, como anunciou há meses, para constituir família.