Clijsters bate Venus Williams em exibição na Bélgica

Campeão do US Open deste ano, Clijsters foi apoiada por cerca de 14 mil torcedores presentes no Sports Palace. "É sempre uma sensação especial jogar no Sports Palace cheio. Nenhuma final de US Open pode superar isso. É realmente incrível", comentou a belga, ao final do confronto.

Foi o primeiro jogo de alto nível de Clijsters em sua terra natal depois que ela retornou ao tênis neste ano. A belga ficou fora do circuito profissional por cerca de dois anos e teve um filho nesse período.

De volta às competições, ela já planejou o início da próxima temporada. Começará com o Torneio de Brisbane, no dia 3 de janeiro, em preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Depois vai participar dos Torneios de Indian Wells, Miami, Madri, Roland Garros e Wimbledon.