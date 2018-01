Clijsters conquista título do US Open A tenista belga Kim Clijsters precisou de 1 horas e 5 minutos para derrotar a francesa Mary Pierce, na noite deste sábado, e conquistar o título do US Open, último Grand Slam do ano. Clijsters, de 22 anos, marcou 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Este é o primeiro título de Grand Slam na carreira da belga, que vai embolsar um prêmio de US$ 2,2 milhões, o maior já pago no esporte feminino. Como campeã do US Open Series ? circuito de torneios realizados na América do Norte ? receberá em dobro a premiação de US$ 1,1 milhão do US Open. Mary Pierce, aos 30 anos, surpreendeu no torneio, ao eliminar favoritas como a belga Justine Henin, a francesa Amelie Mauresmo e a russa Elena Dementieva. E entrou para a história como a primeira francesa a disputar a final em Nova York.