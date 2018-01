Clijsters conquista título em Luxemburgo A tenista belga Kim Clijsters conquistou neste domingo o título do Torneio de Luxemburgo, que distribuiu US$ 225 mil em prêmios, e reassumiu a liderança do ranking mundial. Na final, ela derrotou a norte-americana Chanda Rubin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Com essa conquista, Clijsters somou pontos suficientes para voltar ao primeiro lugar do ranking, posição que tinha perdido na semana passada para a também belga Justine Henin.