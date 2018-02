Clijsters conquista título na Bélgica A tenista belga Kim Clijsters confirmou a boa fase e conquistou neste domingo o título do Torneio de Hasselt, na Bélgica, que distribuiu US$ 170 mil em prêmios. Na final, ela derrotou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Nesta temporada, Clijsters já ganhou 9 dos 16 torneios que disputou. E saiu da 134ª colocação, onde foi parar depois de um longo período se recuperando de contusão, para o 2º lugar no ranking mundial. Aos 22 anos, Clijsters também somou neste domingo seu 30º título na carreira. E já desponta como favorita ao Masters de Los Angeles, que reunirá as melhores tenistas da temporada a partir do dia 7 de novembro.