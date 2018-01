Clijsters derrota Davenport na final A tenista belga Kim Clijsters ganhou da norte-americana Lindsay Davenport por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1, e tornou-se campeã do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos. Este foi o primeiro título de Clijsters na temporada (o quarto na carreira), depois dela ter perdido as três finais que disputou no ano - inclusive, em Roland Garros. Clijsters também impediu o terceiro título de Davenport em Stanford. A norte-americana já tinha ganho este torneio em 98 e 99, derrotando a compatriota Venus Williams nas duas ocasiões. No ano passado, ela chegou novamente à decisão, mas perdeu para Venus.