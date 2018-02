Clijsters derrota Jelena Jankovic e fatura título em Sydney Kim Clijsters derrotou Jelena Jankovic nesta sexta-feira e é campeã do torneio de Sydney. A belga teve pela frente uma adversária que dificultou muito seu triunfo, de virada, por 2 sets a 1, com paricias de 4/6, 7/6 e 6/4. Clijsters chegou a abrir 4 a 0 no terceiro set, mas a surpreendente Jankovic quebrou o saque da número três do mundo e fez 4 a 3. Porém, a belga devolveu a quebra e fechou o set em 6/4 em uma partida de duas horas e meia de duração. A belga é uma das favoritas ao título do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano que começa na próxima segunda-feira. Invicta no ano, Clijsters faturou seu segundo troféu em Sydney e na semana passada ganhou também um torneio de exibição em Hong Kong em cima da musa russa Maria Sharapova. Jankovic também está em uma grande fase. Em 2007 a sérvia ganhou nove jogos seguidos e vem de um título em Auckland. Moya e Blake fazem a final no masculino Carlos Moyá e James Blake derrotaram, nesta sexta-feira, Richard Gasquet e Jürgen Melzer, respectivamente, e são os finalistas do Torneio de Sydney. O espanhol soube se impor nos momentos decisivos do confronto e derrotou Gasquet por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Já o norte-americano Blake, atual campeão da competição, venceu por W.O. o austríaco Melzer. Ele não jogou por sentir dores estomacais e as suspeitas de sua ´indisposição´ recaíram sobre um banquete de comida japonesa, supostamente contaminada. Final espanhola em Auckland Os espanhóis Tommy Robredo e David Ferrer disputarão no sábado a final do torneio de tênis de Auckland, após vencerem nesta sexta-feira em suas respectivas semifinais. Robredo, cabeça-de-chave n.º 1 da competição, derrotou o argentino Agustín Calleri, por 6/4 e 6/0, enquanto Ferrer eliminou o americano Mardy Fish por 6/0, 4/6 e 6/1. Chakvetadze é campeão em Hobart A Russa Anna Chakvetadze venceu a sua compatriota Vasilisa Bardina e, nesta sexta-feira, faturou o título do Torneio de Hobart. Cabeça-de-chave n.º 1 da competição, Chakvetadze bateu a adversária por 2 sets a 0, paricias de 6/3 e 7/6 (7/3). Bardina, que chegou à final vinda do qualifying, engrossou o jogo, principalmente no último set, mas a experiência de Chakvetadze fez a diferença.