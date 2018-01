Clijsters derrota Venus em Hamburgo A tenista belga Kim Clijsters, terceira no ranking mundial, derrotou, neste domingo, a norte-americana Venus Williams, número 1 do mundo, por 1/6, 6/3 e 6/4 para conquistar o Torneio de Hamburgo. Apesar de um primeiro set muito fraco tecnicamente, Clijsters equilibrou a disputa a partir do segundo set e chegou ao título em sua primeira participação no torneio.