Clijsters é a 1ª finalista em Paris A tenista belga Kim Clijsters é a primeira finalista do torneio de Roland Garros. Na manhã desta quinta-feira, Clijsters venceu a russa Nadia Petrova por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/1. Clijsters esteve na final de Roland Garros em 2001 e perdeu. Na outra semifinal, que acontece ainda nesta quinta, a norte-americana Serena Williams enfrenta a belga Justine Henin.