Clijsters é campeã do Aberto de Roma A tenista Kim Clijsters, de 19 anos, número 2 do mundo, se sagrou campeã do Aberto de Roma, neste domingo, ao derrotar, na final a francesa Amelie Mauresmo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/0, em 1h48 de jogo. Mauresmo perdeu pela terceira vez consecutiva o torneio italiano. Clijsters, que disputou sua primeira final em Roma, ganhou um prêmio de US$ 189 mil e somou 275 pontos na classificação da WTA. Mauresmo recebeu US$ 95, 9 mil e somou 193 pontos.