Clijsters é campeã em Indian Wells Encerrado o relacionamento com Lleyton Hewitt, parece que a má fase de Kim Clijsters também se foi. A tenista belga, que atualmente é apenas a número 133 do ranking mundial, é a campeã do Masters Series de Indian Wells, nos EUA. Ela venceu neste sábado, na final, a norte-americana Lindsay Davenport, 1ª do mundo, por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/2). A final masculina será neste domingo.