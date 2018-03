Clijsters e Capriati avançam em Berlim O tenista belga Kim Clijsters se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Aberto de Berlim, ao derrotar a colombiana Fabiola Zuluaga por dois sets a zero. As parciais foram de 7-5 e 6-3. Na próxima fase, Clijsters vai enfrentar a vencedora da partida entre a suíça Marie Gaianeh Mikaelian e a eslovaca Daniela Hantuchova. Ainda pelas oitavas-de-final, a norte-americana Jennifer Capriati passou com tranquilidade pela francesa Nathalie Dechy (6-2 e 6-3). Cabeça-de-chave número 8, a servia-montenegrina Jelena Dokic foi surpreendida por Iroda Tulyaganova (UZB) e perdeu por dois sets a um: parciais de 4-6, 6-2 e 7-6 (0). A russa Elena Lijovtseva também avançou, ao derrotar a espanhola Magi Serna (5-7, 6-4 e 6-4).