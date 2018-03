Clijsters e Dokic ganham na estréia Cabeça-de-chave número 2 do torneio de Roland Garros, a belga Kim Clijsters estreou com vitória na competição disputada em Paris. Nesta terça-feira, ela ganhou da norte-americana Amy Frazier por 2 sets 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Outra favorita que venceu foi a iugoslava Jelena Dokic, que derrotou a alemã Angelika Roesch com um duplo 6/4. Em outros jogos pela chave feminina de Roland Garros, a argentina Paola Suarez ganhou da romena Edina Gallovits por 6/1 e 6/0, a checa Zuzana Ondraskova derrotou a marroquina Bahia Mouhtassine por 6/1 e 6/2, a eslovena Maja Matevzic superou a alemã Anca Barna por 5/7, 7/5 e 7/5, a eslovena Tina Pisnik venceu a checa Klara Koukalova por 7/6 (7/3) e 6/1 e a russa Vera Zvonareva eliminou a alemã Martina Muller por 6/1 e 6/3.